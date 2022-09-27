NCC之前審查《鏡電視》執照申請，遭立委質疑府院黨曾就此事施壓NCC主委陳耀祥。對此，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。

立委陳椒華27日在立法院質詢時，分段播放《鏡電視》創辦人裴偉錄音檔及對話紀錄指出，《鏡電視》2021年7月16日接受NCC外部委員訊問，因會中有審議委員抗議而沒有進行表決，導致審查程序不如《鏡電視》期待，當晚裴偉即用LINE告知股東，他已經有向府院抱怨此事，希望他們施壓NCC。

陳椒華指出，裴偉曾在2021年12月17日大股東會議上說，他有向蔡英文反應NCC在2021年12月1日面試時，被詢問許多奇怪問題，蔡英文聽聞後立刻告訴蘇貞昌「沒有理由去拖人家（指鏡電視），你一定要趕快處理」。裴偉更表示，民進黨前秘書長洪耀福告訴陳耀祥，《鏡電視》執照申請案要過是蔡英文的旨意。

針對陳椒華在立法院質詢鏡電視相關議題，張惇涵表示，蔡英文總統未曾和行政院長蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。