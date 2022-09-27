媒體人周玉蔻近來猛攻國民黨台北市長候選人蔣萬安，更扯出其父蔣孝嚴往事，遭前中姐張淑娟按鈴提告，引發各界熱議。周玉蔻今（27）日透過她創辦的放言傳媒有限公司發表聲明稱，明日上午10時將赴台北地檢署，控告台北市長柯文哲和蔣萬安公開誹謗。媒體人朱凱翔警告，在野黨千萬不要有任何人到場嗆周玉蔻，一旦有人去就落入圈套，因她巴不得如此，好強化其被藍白夾殺的形象。

朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，周玉蔻明天要去台北地檢署控告柯文哲與蔣萬安，對此，他認真呼籲在野黨「長腦」，千萬不要有人到場嗆她，因為周現在巴不得有人去嗆她，好強化自己被藍白夾殺的形象。

朱凱翔強調，若都沒有人去嗆周玉蔻，那她就只能照本宣科那些造謠的陳腔濫調，朱更撂狠話：「誰去，就抵制誰，太低能了不能投。」

此文引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「國民黨明日寧可大鬧NCC，也不要去搞周扣扣」、「不要靠近她，誰靠近誰倒楣。一個銅板不會響的，聰明一些」、「最好讓她一個人演」、「不知道為啥，總覺得有人會去」、「窮『蔻』莫追，沒有攝影機她就安份了」。