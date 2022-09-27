威力持續增強的颱風諾盧（Typhoon Noru）在菲律賓引起大範圍洪水氾濫，造成至少8人死亡後，現在朝越南前進，越南當局今天要求更多人撤離。

路透社報導，越南氣象局表示，諾盧今天稍晚風速達每小時183公里，預計將於明天登陸越南，然後減弱並朝泰國前進。

根據官方聲明，颱風迫使越南數個機場關閉，打亂民眾旅遊行程，許多人被迫撤離家園。越南氣象局表示，今天稍早風速達每小時134到149公里。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）今天在緊急救災會議上說：「我們的時間不多了。颱風正在變強，因此我們必須加強、加速因應。」

他說：「必須盡快完成疏散，首要任務是保護人民的生命和財產。」

越南航空當局從今天起關閉全國9個機場，迫使數以百計國內和國際航班取消。政府在聲明中表示，約27萬名軍人待命。

氣象局表示，災情最嚴重的地區預計將是中部的廣義省（Quang Ngai），以及名列世界遺產的古城會安（Hoi An）所在的廣南省（Quang Nam）。榕桔（Dung Quat）煉油廠就位在廣義省。

政府在聲明中說，廣南省疏散超過13萬3000名居民。官方媒體越南電視台（VTV）的新聞畫面顯示，民眾在家堆磚塊和沙包防範颱風。