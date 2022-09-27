據調查，全球線上遊戲人口已達27億人，其中台灣遊戲人口達1500萬人，付費玩家產生的營收更排名全球第三名，但曾有玩家質疑轉蛋（機會型商品）機率，也產生許多消費爭議，政府因而修正相辦法，要求業者明年1日1日起應揭露轉蛋或活動機率，但揭露的機率是否屬實更重要，數位發展部因而邀集消基會、公協會、學者募集玩家抽獎過程，統計分析並比對機率，共同驗證與判斷。

因此首波針對賽馬娘、天堂M、Fate／Gran order、原神、陰陽師、幻塔、傳說對決、神魔之塔、爆走兄弟：疾速奔跑及超異域公主連結等10款新上市、熱門且轉蛋活動多的線上遊戲驗證。

消基會董事長黃怡騰表示，全灣台約有1500萬遊戲人口，參與數位遊戲，而線上遊戲會提供玩家各種寶物、獎勵，部分玩家透過課金（消費）以獲取更多寶物，雖然明年起應揭露各種轉蛋機率，但是否如實更為重要，因此數位部、公協會及消基會即日起邀請玩家共同參與驗證。

數位部數位發展署副署長林俊秀表示，數位產業署重視數位遊戲發展，數位活動的消費環境也值得政府重視，因此在修正定型化契約應記載及不得記載事項，要求業者應在明年起公布轉蛋機率，如果未公布，可依消保法要求限期改正，再不改正可依消保法處最高50萬元罰鍰。

黃怡騰說，如果業者公布的機率與實際情況不符合，則可能涉及詐欺或民法的「不完全給付」，恐要負擔損害賠償。

台灣科技大學資工系教授戴文凱說，公布遊戲機率及後端查驗有助於遊戲產業的發展，如果實際的機率與廠商公布的不符合，原因可能是抽獎的次數不夠多，或是要去調整遊戲機制等。

此次查驗預計10月底將公布首波結果。