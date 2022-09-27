日本男星梶田冬磨因參加戀愛真人秀節目而被觀眾所知曉，並因該節目和女嘉賓青木菜花相戀，豈料今（27）日官方IG上公布他9月16日逝世的消息，得年22歲，令各界譁然。他的女兒去年才出生，剛滿1歲的年紀便失去父親，令網友不忍，紛紛留言安慰「沒事吧！」

梶田冬磨過去因戀愛實境節目《錦鯉♥週末民宿》而受到大眾矚目，同時也與嘉賓青木菜花相戀，並步入婚姻的殿堂。去年兩人還在社群平台上向網友們報告結婚以及迎接第一個小孩的喜訊。誰料在今（27）日梶田冬磨的IG上更新貼文，貼文中指出，「我們非常遺憾地將這個消息告知給所有支持我們的粉絲。親友和工作人員仍在悲痛之中。因家屬希望，葬禮僅有親屬進行。請媒體體諒親人的悲痛，向你們表示誠摯的謝意。」

梶田冬磨的IG在一周前還有正常更新，誰料竟如此突兀地傳出噩耗。他最後的作品是今年7月上映的《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》在電影中飾演男主的朋友。

妻子青木菜花稍早也在個人推特及IG上公布此消息，網友見到紛紛表示無法置信，也安慰青木菜花不要太難過。「你還好嗎？願故人安息」、「不敢接受，他們是我最喜歡的兩個人」、「不要勉強自己」、「我也是異地戀，因為看你們的節目受到很大的鼓舞，沒想到竟然發生這種事，希望你一切安好。」