國民黨桃園市長參選人張善政走訪桃園各地，許多市民向他抱怨桃園的交通問題。對此，張善政今(27)日在臉書提出機車用路人安全「三要」，包括要安全、要平權、要減碳！張善政承諾，未來若當選市長，希望能持續與專家學者、公民團體保持開放溝通，一起共同參與政策規劃及落實，進行各項道路改善，讓桃園成為大家可以放心出門的安全城市！

「你知道嗎？錯誤的道路設計，每天都在奪走人們的性命」。張善政在臉書指出，他到位在中壢元智大學、內壢火車附近的「中華興仁交叉路口」會勘時，聽到許多包括「這個路口每天都在發生車禍」、「停在那個待轉區，公車從旁邊開過好恐怖」、「桃園的交通真的很混亂」等心聲。張善政與市議員劉安祺以及專業、長期倡議交通平權的台灣機車路權促進會的夥伴們一起，了解此處桃園用路人的困難，並一起思考合理的解方，如何讓每一個用路人，都能夠更安全、放心在馬路上行駛。

張善政表示，以他會勘的這個路口為例，除了位在平交道附近、車流量大等先天不良的條件，再加上錯誤的道路設計與老舊的觀念，導致這個路口每天都在發生車禍，住在中壢區的朋友可能都知道這個「惡名昭彰」的路口。

張善政提及，劉安祺在會勘時指出，現行的道路規劃，使得「待轉區」變成「待撞區」，如果能夠設計一個左轉的避車彎，那騎乘機車的市民就可以安全地等待左轉；而機促會的夥伴周志彥理事長，也針對道路的問題提出實際的解決方案，應該讓騎士有選擇權，不應強迫每個騎士都要兩段式左轉。

近年來，桃園的車禍件數、傷亡人數都居高不下，交通事故及傷亡從2018年開始大幅增長，截至2021年為止，事故從每年30,810件成長到46,366件，增加50%；受傷人數從每年40,513人上升到60,559人，增加49.5%；死亡人數從每年244人上升到264人，上升8%。歸根究底，張善政認為不良的「道路設計」，正是導致台灣目前交通亂象的結構性源頭，主要並非汽車、機車或是大型車輛駕駛人的問題。

張善政認為，交通問題是台灣高速發展過程中累積的一個沉痾，透過與長期關心這個議題的青年夥伴交談、溝通，讓他學習到很多。讓道路更安全，保障市民「行」的權利，是一個市長應盡的義務，因此提出機車用路人安全「三要」，包括要安全、要平權、要減碳！張善政承諾，未來如果當選市長，他也希望能持續與專家學者、公民團體保持開放溝通，一起共同參與政策規劃及落實，進行各項道路改善，讓桃園成為大家可以放心出門的安全城市！