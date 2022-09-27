通膨、升息與經濟衰退的陰霾揮之不去，第3季一度反彈的全球股債市，近期再度回檔修正；野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，美國經濟步入衰退的機率較高，加上聯準會抑制通膨、持續升息及縮表腳步未歇，第4季全球金融市場將在多空消息互見影響下，持續震盪、區間整體，建議採取動態的低買高賣策略。

周文森指出，投資人聚焦三大關鍵議題，包括美國經濟衰退風險，是深度衰退還是輕度衰退，第二，美國未來利率展望以及聯準會貨幣政策，在利率見頂後的走向，第三，大環境影響下，對企業獲利前景與現金流的影響，這三大議題，將持續影響今年第4季與明年第1季的投資氣氛與市場表現。

企業獲利預期方面，周文森指出，由於經濟與需求走弱，企業獲利下修已是進行式，預期2022年全球企業獲利將從目前約7％、8％的成長率降低至持平(接近零)的水準，降幅看似驚人，但由於去年企業獲利有極高的成長率，因此今年即使持平，仍算是不錯的表現；至於2023年的企業獲利預期，也將因經濟成長偏低而出現調降 。

周文森指出，第4季市場仍在持續反映經濟步入衰退、企業獲利下修等負面訊息，將以區間震盪格局為主，且可能會因部分數據表現不理想而出現過度反應的情況，屆時就是逢低進場的好時機，短期內投資策略應採取動態方式：回檔時逢低買進、反彈至高檔後獲利了結；長期投資部位也不能等到聯準會升息到高峰後才進場，而是觀察通膨走向並預先布局。

至於投資組合，美國股市仍為核心部位，中國股市近期雖因政策較不明朗而使得投資信心偏弱，但長期仍具成長機會，亞洲則以東南亞較為看好；債市方面，因應利率持續走升，短期債券宜納入為核心部位，高信評、低波動的投資級公司債亦為看好的標的，非投資等級債波動較大，但長期投資潛力看好，可逢低適度布局。