嘉義市長黃敏惠（中）鼓勵民眾同步接種流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗。（廖素慧攝）

防疫模式改變，國境將解封，今年流感可能大流行，嘉義市備妥10萬劑4價流感疫苗，10月1日起施打，其中3000劑是加碼為保育員等3族群施打，市長黃敏惠鼓勵民眾同步施打肺炎鏈球菌疫苗。

市府衛生局長廖育瑋表示，10萬劑公費流感疫苗中有9.7萬劑供應給65歲以上長者、孕婦及6個月新生兒的父母、出生6個月以上至國小入學前嬰幼兒、國中小高中職及五專1至3年級生、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、重大傷病者（包括19至64歲高風險慢性病人、罕見疾病患者、BMI＞=30）等族群。

還有3000劑是市府自購，加碼為設籍嘉義市身心障礙者、市府社會處登記在職中之托育人員、嘉義市國中小至五專教職員工等3大族群，讓疫苗保護力更完善。

廖育瑋說，自10月1日起民眾可到77家合約醫療院所接種，而臺中榮民總醫院嘉義分院、部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院及陽明醫院等5醫院共提供94場次的社區接種，這5家醫院及慶昇醫院也會到校園接種服務；第2階段自11月1日起，為50至64歲無高風險慢性病成人接種。

市長黃敏惠表示，這2年新冠肺炎戴口罩、勤洗手、保持社交距離的防疫措施，對預防秋冬流感也有幫助，但國境將開放、防疫模式改變，專家提醒大家警戒今年流感可能大流行，鼓勵民眾接種流感疫苗提升防護力。

還有市府衛生局自費採購6000劑肺炎鏈球菌疫苗，鼓勵設籍嘉義市年滿65歲及50至64歲有慢性高風險疾病、未曾接種者免費接種；非設籍嘉義市需年滿71歲未曾接種肺炎鏈球菌疫苗長者，可施打全國公費肺炎鏈球菌疫苗；流感疫苗與肺鏈疫苗可在不同部位、同時接種。

市府衛生局表示，2021年本市施打流感疫苗全人口涵蓋率為37％，高於全國26.37％；65歲以上接種率為60.53％，也高於全國43.98％；6個月至3歲以下嬰幼兒未曾接種者接種率99.2％，都是全國之冠。