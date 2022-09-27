資深媒體人周玉蔻因政論節目錯誤報導，遭前中國小姐張淑娟提告，惹出爭議。今（27）日周玉蔻宣布，明日上午十點將赴北檢按鈴控告台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安「公開誹謗」。對此台北市長柯文哲笑到不行表示，她有具體指控事項嗎？

周玉蔻今下午發出聲明，針對近日柯文哲、蔣萬安栽贓及抹黑、抹黃之言論，周玉蔻明日將赴台北地檢署提告公開誹謗、妨害名譽。另，周玉蔻亦將控訴民進黨縱容黨內立委放話，令她成為藍白聯手擊殺的沙包。

柯文哲今下午前往台北市議會拜會各委員會，期間也遭國民黨議員徐巧芯虧，「周玉蔻要告你。」而會後柯文哲受訪表示，控告要有具體指控項目，周玉蔻說他抹黑抹黃？那她（周玉蔻）有具體事項嗎？

而周玉蔻聲明中提及民進黨縱容黨內立委放話，柯文哲表示，周玉蔻應去控告民進黨立委，最後笑著表示，她喜歡告誰．就趕快去告誰，控告是人民的權力。

而談及民進黨籍台北市長參選人陳時中今日仍切割周玉蔻，稱將兩人綁在一起是不當連結，柯文哲重申，以網軍、名嘴治國會有報應，以前用它來咬人家，覺得很爽，現在不受控，而且不但不受控，還倒過來咬人，柯也預言若陳時中強勢切割周玉蔻，可能也會被反過來咬一口。

柯表示，現在大家的心情就是吃瓜群眾，都在看好戲。周玉蔻的行徑會影響到全台灣綠營的選情，柯也喊話民進黨，有本事現在切割周玉蔻，民進黨中央講周玉蔻發言不當，譴責她。柯也表示，現在綠營的候選人都很痛苦，實在很不想去上周玉蔻節目，但不去又怕被周玉蔻K。

柯更笑稱，昨天看民進黨籍新竹市長參選人沈慧虹與周玉蔻聯合受訪的畫面好可憐，沈慧虹受訪時一直按筆，這個叫身體語言。而被問及是否會響應拒上周玉蔻節目，柯文哲笑稱周玉蔻也不會來邀自己，若真的邀約，送到市府也會被否決。柯最後強調，這些都是選舉的花絮，最後還是看候選人的實力。