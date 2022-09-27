【全程字幕】風波未了？周玉蔻明赴北檢告柯文哲、蔣萬安 徐巧芯酸她「不要停」再轟NCC：完全在睡覺

媒體人周玉蔻力挺民進黨台北市長參選人陳時中，近日還猛打國民黨北市長參選人蔣萬安身世和蔣父蔣孝嚴過往緋聞，如今還要赴台北地檢署向蔣萬安、台北市長柯文哲提告公開誹謗，國民黨台北市議員徐巧芯27日諷刺說道，希望對方不要停下來，繼續幫陳時中「蔻分」，還酸周玉蔻「講不過別人就搞發瘋那招」。

徐巧芯今日在忠孝東路5段1號、忠孝東路4段51號、信義路4段468號刊登「投給陳時中就是支持周玉蔻」電子看板，稱「老蔻加持」看板是「大愛」，以此揶揄陳時中解讀周玉蔻向其示愛是「大愛」，看板上還寫下「時指緊蔻」、「玉時俱焚」、「陳亡敗蔻」、「玉WANT陳市」等諷刺成語。

徐巧芯受訪表示，她深受陳時中、周玉寇的粉紅泡泡故事感動，因此效法兩人發揮大愛，廣傳周玉蔻自稱「投給陳時中就是支持周玉蔻」的話語，讓市民知道「投給陳時中必定是喜歡周玉蔻」，她還酸說，不清楚陳時中陣營是否會告自己意圖使人不當選，但她的本意是意圖使人當選。

談及周玉蔻明早將赴北檢控告柯文哲、蔣萬安公開誹謗，徐巧芯說，希望對方不要停下來，繼續幫陳時中「蔻分」，痛斥年底大選竟被惡毒媒體人搞成潑糞大戰，忘了自己對民眾造成多大傷害，呼籲全民一起向國家傳播通訊委員會（NCC）檢舉，要求關閉民視辣新聞或撤換主持人周玉蔻，不要變成「Need Co Co」。

外界質疑周玉蔻「打人喊救人」，她表示，周玉蔻講不過別人就搞發瘋那招，從對方參選台北市長到被多個政黨開除都是如此，問題是陳時中跟民進黨都不敢和周玉寇切割，只敢說「遺憾」，這就是為什麼投給陳時中就是支持周玉蔻的原因，只要民進黨一天不跟周玉蔻切割，就會被台灣選民唾棄。

此外，《鏡電視》在申設執照期間，一直有黨政高層介入的傳言不斷，有立委曝光鏡電視股東會上的錄音檔，內容提及行政院長蘇貞昌找NCC主委陳耀祥給壓力、府方找洪耀福做代表給予施壓。徐對此直呼「駭人聽聞」，從中天關台、TVBS往後移頻及鏡電視上架，應守護媒體中立客觀的NCC，彷彿有關係就沒關係，她痛斥NCC兩套標準讓人無所適從，公信力低到樓地板。