邊境將解封，0＋7方案最快10月13日上路，許多人躍躍欲試準備出國玩，一名網友發文詢問，如果出國5天4夜行程幾乎都待在旅館裡，只出門吃飯，大家可以接受這種玩法嗎？引起網友討論，更直呼「老外渡假常這樣做，天數多就很悠閒」。

一名網友日前在PTT八卦版問「有人出國會待在旅館一整天嗎？」並列出自己排的5天4夜行程，第一天晚上6時下飛機，坐電車到旅館check in，叫炸串、啤酒外送當宵夜，差不多晚上11時上床睡覺。

原PO說，第二天睡到下午自然醒，起床肚子餓出門買晚餐，接著回飯店滑手機，晚上再叫宵夜吃，「這樣在國外的一天好像又過去了」，5天4夜都是同樣行程，最後一天買個伴手禮就回國，好奇有人可以接受這種在國外旅館待一整天嗎？

其他網友們看完原PO的行程後，紛紛留言：「開心就好，有時候就是想抽離原本生活，越遠越好」、「有錢的放鬆方式」、「自助旅行出去趕景點一天走兩、三萬步很累啊」、「好的飯店我也喜歡一直待在裡面」、「空氣不一樣啊！花得起你管那麼多」、「老外渡假常這樣做，天數多就很悠閒」。

也有人說，「住溫泉旅館就是這樣啊」、「渡假村吧，之前去長灘島，就幾乎都在裡面游泳、曬太陽沒踏出渡假村的門，還有老外三天都去泳池旁睡覺」、「去逛日本書店、超市、超商也很開心呀」、「就我啊！我還會去看電影唱歌，跟在台灣沒兩樣」；但也有人不認同「你到底出去幹嘛，在家裡不就好了」、「要睡不會睡家裡嗎」。