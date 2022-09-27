台南今天新增3033例，學生染疫增加比例明顯上升。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增3033例COVID-19本土個案，衛生局指出，分析確診個案發生率可以發現，5至11歲學童、12至17歲青少年皆出現明顯上升趨勢，提醒國高中小學生符合接種COVID-19疫苗第2劑或追加劑資格者，應盡速接種疫苗。

台南市最近一次本土病例破3000例已經是7月間的事，衛生局指出，通常上班第一、二天案例會變多，破3000例確實值得關注，但仍須觀察周三疫情有沒有下降，才會比較準確。

但衛生局也提醒，台南疫情已持續平穩好一陣子，由於目前已開學，從確診數據上看來，學生族群染疫比例有明顯增加，以今天來說，未滿10歲有244人確診、10多歲有468人確診，又現在已不實施學生確診就全班、全校停課，因此，家長、學校仍需多加留意孩子身體狀況。

衛生局指出，「台南打疫苗」系統仍有可供預約劑量，呼籲家長協助家中學童及青少年預約並陪同前往接種。

統計至9月26日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2、3次追加劑涵蓋率分別為93.1％、87.3％、1.2％、72.2％、10.4％及0.02％。其中，6個月至4歲嬰幼兒第1劑涵蓋率43.0％，第2劑涵蓋率8.8％；5至11歲兒童第1劑涵蓋率91.79％、第2劑62.34％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.44％、第2劑86.41％、追加劑62.99％。