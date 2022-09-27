深受大人小孩都喜愛的玉米濃湯可說是國民湯品，而玉米也是營養密度第一名的全榖雜糧類，高雄「LA ONE」新推出「超級玉米濃湯」（Super Corn Soup），標榜採用100%新鮮無農藥的台灣在地有機甜玉米鮮製而成，無添加任何修飾澱粉或馬鈴薯增稠，口口都能吃到飽滿鮮甜的玉米粒，口感香濃滑順，高膳食纖維好喝又健康，是純奶素者也可以享用的湯。

慶祝「超級玉米濃湯」新品上市，高雄LA ONE Bakery以及 LA ONE Cafe實體門市推出優惠活動，即日起至10月4日，只要購買超奶包原味5入再搭配超級玉米濃湯150元，享有 優惠價195元，一次購買2包超級玉米濃湯， 原價300元、優惠價270元。

LA ONE推出的「超級玉米濃湯」是由高雄法菜名廚簡天才，親率廚藝團隊共同研發製作，採用高雄美濃友善耕作優質小農曾啟尚的有機無農藥甜玉米製成，其玉米果實碩大飽滿金黃，富有天然鮮甜香氣。廚藝團隊將整枝新鮮玉米剝粒，粒粒分明與無鹽奶油炒出香氣再加水熬煮，經過打細過濾並調味，再加入蒸熟玉米粒裝袋完成，整包湯內含有約完整2枝玉米豐富的高膳食纖維與維生素營養成份。同時無添加任何人工修飾澱粉或是馬鈴薯增稠，是一款 100%純有機玉米製作的超級玉米濃湯，更適合奶素者享用。

玉米是全穀類，主要有碳水化合物，含有蛋白質、維生素B6、葉酸、礦物質鎂、鋅、銅、錳等以及豐富膳食纖維，營養密度在其他全穀類中是第一名，甚至也是白飯的6倍；而玉米黃素，還能夠護眼幫助避免黃斑部病變。這一款湯是全家人的湯，不管大人小孩或老人家，都非常適合拿來當早餐，簡單搭配餐包或水果就相當豐盛，上學上班前來一碗，開啟一天的美好；而對於久坐忙碌上班族、或是外食族等，拿來當午餐、晚餐或宵夜也沒問題，喝上一碗熱熱超級玉米濃湯，帶來飽足感以及滿滿能量。