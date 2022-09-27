今年來全球市場震盪，導致不少基金績效表現失色，不過仍有部分基金維持績優報酬，統計投信發行海內外股票型基金自成立以來的表現，績效超過1000%的基金清一色為台股基金，共12檔基金上榜，若再加以檢視這些績效亮眼的台股基金總受益人數，能維持績效超前且受益人數破萬的基金，則有PGIM保德信高成長基金、統一全天候基金、統一黑馬基金、群益馬拉松基金、統一奔騰基金共5檔符合條件。

投信業者指出，台股受惠於科技股長期維持高速成長，帶動基金績效表現，且台股是台灣投資人最熟悉的市場，基金團隊所擁有的資源往往相對豐富，加上上榜的台股基金成立以來全數超過20年，代表操盤團隊經歷過多次景氣多空循環，在基金經理人配合大環境考量的專業選股之下，不論市場行情高低，多能繳出不錯的報酬成績。

保德信台股團隊表示，近期台股受到美股下跌以及全球大環境影響，評價與獲利下修使指數破底承壓，投資氣氛低迷。放眼至年底前台股表現，仍需視美國通膨與升息走勢是否符合預期，目前市場預估至2023年第一季將是美國最後一次升息，若資金緊縮能放緩，對於資金造成的股價走跌影響將能緩和。

另外，保德信台股團隊指出，除了檢視CPI數據，核心CPI是另一個需要觀察的重點，雖然美國8月CPI年增率在能源價格下滑之下，由8.5%降至8.3%，顯示核心商品價格已達高峰，然進一步檢視核心CPI卻因為住房成本持續呈現月增，導致年增率不減反增，擴大至6.2%，該數據將是聯準會聚焦的核心物價關鍵指標。

保德信台股團隊認為，目前市場對於第四季期待降溫，預期震盪區間將隨之擴大，也提高了指數操作難度，但因為台股已跌破三年線，評價面也已經過大幅下修，建議擇機配置明年具有鮮明趨勢性的個股，投資維持中性看待。