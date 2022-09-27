民進黨台中市長參選人蔡其昌27日與苗栗民進黨4位議員參選人，前往苗栗通霄白沙屯拱天宮參拜，並召開「苗栗新世代、打造新未來」記者會為大家加油打氣。

民進黨苗栗縣長參選選人徐定禎則因台北專訪行程無法出席，他說，他已親自致電蔡其昌，勉勵一起為家鄉的未來奮鬥，未來要共同為翻轉台中、翻轉苗栗努力，不只要改寫苗栗歷史，也要全力翻轉中台灣。

蔡其昌在議員參選人翁杰、邱毓興、陳詩弦、徐筱菁邀請下，前往拱天宮參拜。蔡其昌表示，白沙屯媽祖婆每年都行經台中大甲、清水、沙鹿等地，受沿線信徒夾道歡迎，大家每年都會準備茶水迎接，今天是特別來參拜祈求國泰民安，同時也為徐定禎與4位議員參選人加油。

蔡其昌說，他外公就是苗栗卓蘭的台灣詩人詹冰，小時候也時常在苗栗，也算是半個苗栗人，此外長期擔任海線地區立委，自己的選區大甲就在苗栗通苑隔壁，與大甲日南地區、幼獅工業區等都是共同生活圈，對這裡也十分熟悉。

他說，特別呼籲苗栗鄉親支持徐定禎跟民進黨苗栗議員參選人，這次是最有機會翻轉苗栗的一次，也拜託現場鄉親告訴台中親友支持行動派蔡其昌，讓台中與苗栗共好共榮，也讓苗栗政治能夠注入新的活水，翻轉過去政治的沉痾，未來台中苗栗會聯手打造中苗觀光推動平台，將會帶來更多觀光客。

徐定禎指出，特別感謝蔡其昌對夥伴們的支持，每個人都是行動派，要成為蔡其昌跟他的最強分身。苗栗與台中已形成共同生活圈，未來包括交通、觀光、教育等議題都需要攜手合作。