豐興(2015)周一因161KV變電所高壓切換開關故障，由生產及營業單位重新調整生產及銷售計畫後，經董事長裁示預計整廠停工約8天修護。調整生產計畫，預計至年底前產能、產量不變，並評估至年底前營收不受影響，對公司全年度財務、業務無重大影響。

豐興股價仍受到停工影響，周二開高走低，盤中最低達59.2元，創下2020年12月4日以來的近22個月新低價，終場收跌1%報59.6元，正式失守60元大關。

豐興表示，目前公司型鋼、鋼筋等產品皆有庫存，停工產能調度即可，而盤價還是看市場狀況。

豐興周一也開出本周內銷盤價，在日本廢鋼小回升，美國貨櫃廢鋼跌幅也未擴大，國際廢鋼小漲小跌相對有撐之下，國內廢鋼再度平盤，廢鋼收購價持平至每公噸1.06萬元；而鋼筋買氣觀望為刺激買氣與貼近南部市場售價故調降，鋼筋基價每公噸下跌400元，續跌至每公噸2萬元，連2周下滑；型鋼產品基價持續平盤至2.68萬元。

下周即將進入10月旺季，豐興經理莊文哲表示，鋼筋盤價仍有撐下，拉貨動能可望水漲船高，旺季效應仍可期待。