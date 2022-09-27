【全程字幕】張淑娟不忍提告！周玉蔻示愛陳時中想切割？ 黃珊珊「一句話」嗆爆再轟：NCC管一管吧

前中華民國小姐冠軍張淑娟昨（26）日前往台北地檢署，對媒體人周玉蔻等人按鈴提告，不料周竟也到場，要與張面對面道歉，讓場面相當混亂。無黨籍台北市長候選人黃珊珊怒批，加害者到受害人面前揚言要道歉的行為，比謀財害命更惡劣！

張淑娟因不滿遭周玉蔻等人點名為「晶華緋聞案」女主角，導致她連日遭網路霸凌，她強調自己從沒跟國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親蔣孝嚴滾過床，希望周停止使用她的照片打知名度；不料周玉蔻昨日也到現場，稱是去跟張淑娟道歉，張想離開現場時周還緊追不捨，在場員警為此緊急以人牆隔開雙方，場面異常混亂。

黃珊珊今日在臉書表示，昨天看到張淑娟爆哭走出法院，結果加害者還到受害人面前揚言要道歉，相互叫囂，「我同為女性，對於張女士的遭遇非常能感同身受，這種行為，比謀財害命更惡劣！」

「真的令人歎為觀止。」黃珊珊質疑，這場選舉顯然已遠離理性討論公共議題，反而是以傷害他人為選舉主軸，而民進黨台北市長候選人陳時中團隊，若不能明確向這位媒體人說不，就是在縱容，「在市民眼中，就是『蔻分』。」

黃珊珊認為，一場爆料的鬧劇，傷害別人成為常態，而先前要強推數位中介法的執政黨，這時候不是切割，就是絕口不提是否裁罰，「政府已經是非不分到這個地步嗎？」