台南市警察局交通警察大隊指出，相較於尚未建置科技執法設備前，啟用科技執法以來，平均每月違規及交通事故約下降近2成。(台南市警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市警察局交通警察大隊指出，相較於尚未建置科技執法設備前，啟用科技執法以來，平均每月違規及交通事故約下降近2成。(台南市警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府過去2年陸續於中西區、東區、永康區等9處路口建置啟用9套科技執法設備，台南市警察局交通警察大隊指出，相較於尚未建置科技執法設備前，啟用科技執法以來，平均每月違規及交通事故約下降近2成，今年將擴大建置，再增加18處，全市共計27處。

台南市警察局交通警察大隊指出，統計科技執法上路以來，以永康區中華路與中山南路口取締件數最多，今年1至8月已取締4005件，高居第一名。為了持續擴大建置交通科技執法設備，已向中央爭取8處科技執法設備經費，同時自籌經費，建置10處科技執法設備經費，總計18處。

警方指出，選擇設置地點主要根據大數據分析，從南市易肇事路口著手設置，此外，執法項目也視易肇事路口交通特性，同時結合動態及靜態違規取締。以新化區中正路與中山路口為例，即鄰近新化老街，為了保障行人用路安全與權利，規畫取締「車輛未禮讓行人」，此外，也考量老街路段常有車輛違停，迫使行人危險與車輛爭道併行，因此，也於該路口規畫取締車輛違規停車。

警方公布最新的科技執法建置地點如下：

包括永康區中華路與中央路口已於9月5日啟用，另有17處路口從今天起至10月均為宣導期，11月1日起正式啟用執法，包括新化區中正路與中山路口、永康區中華路與中華西街口、仁德區中山路與文德路口、東區東寧路與林森路口、北區開元路與長榮路口、北區公園路與公園南路口、中西區南門路與健康路口、南區西門路與健康路口、北區中華北路與觀海橋路口、北區和緯路與海安路口、中西區中華西路與民權路口、中西區西門路與府前路口。北區海安路與公園南路口、北區中華北路與文賢路口、東區中華東路三段與崇明路口、新營區長榮路與臺一線路口、永康區中華路與大橋三街口。