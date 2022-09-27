葡萄牙將在歐洲國家聯賽小組賽再度強碰西班牙，前一次雙方踢成1比1平手，葡萄牙現以10分領先A2組，西班牙8分居次。雖然C.羅納多（Cristiano Ronaldo）前役負傷拚戰大勝捷克，但是葡萄牙媒體和球迷似乎並不領情，英媒《太陽報》引述葡國報紙《A Bola》全版頁面的斗大標題：「少一點C羅，多一點葡萄牙」。

C羅是葡萄牙隊長，同時是世界國際賽進球紀錄保持人，《A Bola》指出他近況不佳，應該在對抗西班牙的重要戰役降為板凳，改由中場大將費南德斯（Bruno Fernandes）來領導球隊。在該報的球迷投票，多達57%球迷認為C羅不適任對戰西班牙的先發球員。

今夏揚言出走曼聯沒有成功的C羅，遭到總教練縢哈格（Erik ten Hag）收走固定先發地位，英超開季吞下慘痛的2連敗，包括被布倫特福德上半場踢進4球，導致代表球迷的「曼聯支持者信託」罕見聲明譴責。曼聯現在狀況好轉，回升至第5名，但C羅尚未開張，也只在歐霸靠著罰球踢進1分。

如今歐洲國家聯賽對戰西班牙一役至關緊要，西班牙獲勝將可以奪走B組龍頭晉級4強決賽。儘管C羅是國家隊巨星，球迷仍希望以大局為重，在國內的重重壓力下，包括11月開踢的世界盃足球賽，C羅的先發地位也可能不保。