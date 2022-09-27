資深媒體人周玉蔻猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安，還指稱前中華民國小姐張淑娟就是蔣父蔣孝嚴的緋聞女主角，張淑娟為此淚灑台北地檢署申告妨害名譽，而周玉蔻則當面為錯誤報導致歉。事發不到一天，周又透過其創辦的放言傳媒有限公司發表聲明，將於28日10點赴台北地檢署提告台北市長柯文哲、蔣萬安公開誹謗。

對此，蔣萬安競選辦公室表示，周玉蔻一直是民進黨豢養的打手，現在傷及無辜、影響選情，民進黨才想切割，「周玉蔻歇斯底里的告訴，只是想轉移焦點、表達對民進黨的忠誠，我們不會隨之起舞。」