中市李女指控老公楊男去年10月間參加旅遊團，與女導遊外遇，今年2月間Line對談互稱「老婆」、「老公」，女導遊說：「你的鳥我喜歡」，楊男還回：「超享受」，並露骨分享嘿咻時感受，人妻崩潰怒告兩人連帶求償，老公及女導遊都否認，辯稱傳訊是「開玩笑」的。法官認定，尺度已逾一般能容忍範圍，判賠30萬元，可上訴。

李女控訴，與楊男在1988年間結婚，倆人去年10月間參加旅遊行程，老公認識賴姓女導遊，兩人一路情歌對唱、緊密相隨、曬拍恩愛照，外界眼光讓她備感難堪。事後，老公熱衷該旅遊公司行程，她跟蹤發現老公徹夜不歸，都是去找該女導遊。

李女還發現，老公與女導遊Line對談內容，互稱「老婆」、「老公」或「親愛的」，並談及性器官及嘿咻感受等露骨對話，女導遊說：「你的鳥我喜歡」、「給老公爽，我也爽」；楊男則回：「謝謝老婆」、「超享受的」等語。李女憤怒提告，請求損害賠償80萬元

楊男否認外遇，辯稱控訴子虛烏有，他為讓老婆身心愉快，邀她去參加團體公開旅遊，拍照都邀老婆合影，但遭拒絕，他與女導遊合照是留念照，並非親密、恩愛照。

女導遊否認是該旅遊團的導遊，她陪李女夫妻旅遊6次，都玩得很高興，不知為何告她，夫妻間感情問題不應牽扯到她，至於與楊男Line對談內容，是兩人「打哈哈」、「開玩笑」。

法官認定楊男與女導遊的Line內容尺度，已逾越一般人可接受的「開玩笑」及男女正常交往，如果不是親密關係的人必定難以接受，侵害配偶權達到足以破壞婚姻生活圓滿，造成精神痛苦，判兩人連帶賠償30萬元。