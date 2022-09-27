秋高氣爽正是暢遊南庄的最好時機，交通部參山處主辦的南庄石壁部落健行活動，已成了每年南庄旅遊重要節目，活動並有感性的泰雅部落音樂會，邀請遊客一起到南庄部落登山健行，探索原住民文化，一起享受秋日旅遊山林的舒暢。
參山處長曹忠猷表示，為推動南庄原住民族部落觀光，參山處連續四年舉辦石壁部落健行暨音樂會，這兩年因疫情大家悶壞了，歡迎全國遊客趁秋高氣爽的季節，到南庄石壁部落參加登山健行、部落小旅行、原味部落市集、原風特色DIY及部落峽谷音樂會等活動，深度了解部落文化、探索山林，來當一日「部落客」。
參山處說，「石壁部落」位於苗栗縣南庄鄉東河村，因擁有多處高達數百公尺的大型石壁得名，居民多數是從鹿場山區遷徙來的泰雅族人，想小小挑戰自我的遊客，可參加10月15日舉辦的健行活動，全程長約3.6公里，海拔高約750公尺，沿路有眾多野生植物觀賞，還有美味補給站、部落特色餐盒。健行後，安排部落峽谷音樂會一連串原住民歌手演唱、摸彩活動及煙火秀，內容精彩豐富。
另外10月16日的部落輕旅行1日遊，則適合闔家同遊，由專業部落導遊專車帶領遊客到瓦祿產業文化館、東河吊橋、觀賞大石壁奇景、神仙谷巡禮。另外，石壁部落保有泰雅族傳統文化中的苧麻編織工藝及染織工藝，因此安排道地原風特色DIY體驗、走訪原味部落市集等豐富內容，輕鬆享受原風文藝浪漫氣息。
以上活動費用全免，參山處將於9月29日上午8時於BeClass報名網開放報名，登山健行、音樂會活動限額500名，部落小旅行限額40名，報名參加禮相當豐富，先搶先贏，額滿為止。沒搶到的民眾也別氣餒，活動當日也歡迎您一同前進部落，共襄盛舉精彩的部落峽谷音樂會，還有豐富的摸彩禮品等您來中大獎。
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