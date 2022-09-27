參山國家風景管理處舉辦南庄石壁部落落文化之旅獲得許多遊客肯定。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山國家風景管理處舉辦南庄石壁部落落文化之旅獲得許多遊客肯定。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山國家風景管理處舉辦南庄石壁部落落文化之旅獲得許多遊客肯定。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

秋高氣爽正是暢遊南庄的最好時機，交通部參山處主辦的南庄石壁部落健行活動，已成了每年南庄旅遊重要節目，活動並有感性的泰雅部落音樂會，邀請遊客一起到南庄部落登山健行，探索原住民文化，一起享受秋日旅遊山林的舒暢。

參山處長曹忠猷表示，為推動南庄原住民族部落觀光，參山處連續四年舉辦石壁部落健行暨音樂會，這兩年因疫情大家悶壞了，歡迎全國遊客趁秋高氣爽的季節，到南庄石壁部落參加登山健行、部落小旅行、原味部落市集、原風特色DIY及部落峽谷音樂會等活動，深度了解部落文化、探索山林，來當一日「部落客」。

參山處說，「石壁部落」位於苗栗縣南庄鄉東河村，因擁有多處高達數百公尺的大型石壁得名，居民多數是從鹿場山區遷徙來的泰雅族人，想小小挑戰自我的遊客，可參加10月15日舉辦的健行活動，全程長約3.6公里，海拔高約750公尺，沿路有眾多野生植物觀賞，還有美味補給站、部落特色餐盒。健行後，安排部落峽谷音樂會一連串原住民歌手演唱、摸彩活動及煙火秀，內容精彩豐富。

另外10月16日的部落輕旅行1日遊，則適合闔家同遊，由專業部落導遊專車帶領遊客到瓦祿產業文化館、東河吊橋、觀賞大石壁奇景、神仙谷巡禮。另外，石壁部落保有泰雅族傳統文化中的苧麻編織工藝及染織工藝，因此安排道地原風特色DIY體驗、走訪原味部落市集等豐富內容，輕鬆享受原風文藝浪漫氣息。

以上活動費用全免，參山處將於9月29日上午8時於BeClass報名網開放報名，登山健行、音樂會活動限額500名，部落小旅行限額40名，報名參加禮相當豐富，先搶先贏，額滿為止。沒搶到的民眾也別氣餒，活動當日也歡迎您一同前進部落，共襄盛舉精彩的部落峽谷音樂會，還有豐富的摸彩禮品等您來中大獎。