陸媒披露，筆電代工龍頭廣達支付790萬美元（約新台幣2.5億）的違約金，取消鏡頭模組的採購訂單。不過廣達發布重大訊息指出，該交易為代收代付性質，對本公司財務並無影響。

陸媒智通財經報導，大陸大為創新科技日前發出公告指出，旗下子公司特爾佳資訊與廣達旗下上海達豐電腦簽訂的鏡頭模組採購訂單，且協議中有約定NCNR模式，即不可取消、不可退貨。

然而受到市況影響，達豐要求訂單中未履行的部分暫停出貨，為了彌補廠商損失，經過雙方討論，廣達與特爾佳達成取消訂單協議，廣達也必須支付790萬美元的違約金。

不過廣達稍早發出重大訊息澄清，該交易為代收代付性質，對本公司財務並無影響，且交易所涉零組件，並非用於筆記型電腦產品，

此外，廣達也說，本公司與客戶或廠商間之相關協議皆有嚴格保密條款。對於違反保密條款或不實之陳述，本公司與客戶將依法追訴其違約責任並賠償損失。

工商時報報導，業界人士表示，傳言完全搞錯產業與客戶，棄單並負責支付違約金的主角，是廣達的聯網健身產品客戶Peloton，廣達僅是代收代付的角色。

健身器材廠商Peloton在疫情期間爆紅，但今年疫情趨緩，公司營運狀況受到嚴重打擊，而廣達是Peloton聯網飛輪車用平板的代工廠。