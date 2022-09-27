英國國防部今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Puti）可能在9月30日向國會發表談話期間，宣布烏克蘭占領區正式加入俄羅斯聯邦。

路透社報導，根據英國國防部透過推特發布的每日簡報，目前在烏國4個占領區舉行的入俄公投預計於9月27日結束。

簡報指出，「幾乎可以肯定，俄羅斯領導人希望（占領區）加入聲明能證明特別軍事行動獲得成功，並可鞏固針對俄烏衝突的愛國支持。」

報導稱，莫斯科當局可能認為，將烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）地區併入俄國後，俄方即得以指稱任何奪回這4地的行動形同攻擊俄國，藉此警告烏國和西方盟國不要輕舉妄動。

烏克蘭和盟邦則相信，這場公投是騙局，目的是要合理化升高戰事的行為以及俄國最近戰場失利後的動員令。

俄國新聞媒體日前引述不具名消息人士報導，俄國國會可能最快在29日就合併新領土的法案進行辯論。國營俄羅斯新聞社（RIA）也報導，蒲亭可能在30日向國會發表演說。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110927