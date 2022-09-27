高速公路局中區養護工程分局，為辦理「111年國道1號大雅至大林路段瀝青混凝土路面整修工程」刨鋪路面；訂於111年10月5日(星期三)及111年10月6日(星期四)， 每日21時至翌日6時進行國道1號，台中交流道北上入口匝道路面整修，屆時將封閉該處匝道，請用路人配合提前改道。

中區養護工程分局指出，施工期間由台灣大道西行往國道1號北上入口匝道車輛，請直行台灣大道至安和路迴轉；由台臺灣大道東行往國道1號北上入口匝道行駛。

中區養護工程分局說，請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，並依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛；遵守管制人員導引，以確保行車安全，造成不便之處，尚請見諒與配合。

中區養護工程分局強調，請駕駛人隨時注意該路段資訊可變標誌顯示，亦可撥打168(路況報導專線)、1968(路況查詢專線)及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網，以瞭解最新施工路況。