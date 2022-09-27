安克生醫（4188）表示，2022年歐洲睡眠研究學會大會(ESRS)9月27~30日於希臘雅典舉行，公司與美國史丹佛睡眠醫學中心於大會中共同發表臨床成果，證實透過安克生醫「非侵入式」超音波智慧影像醫材，能輔助醫師在判讀睡眠呼吸中止症更為精準，揪出更多「非高風險族群」患者，進一步提高後續治療效率。

安克生醫總經理李伊俐指出，ESRS是歐洲年度指標睡眠大會，吸引全球睡眠領域專家參與。在大會完成發表後，會進一步投稿國際知名醫學期刊，並於美國、歐盟、台灣進行專利佈局，擴大產品價值，提高全球能見度。

全球約有一成人口受到「阻塞型睡眠呼吸中止症候群（OSA）」所苦，若未及早或妥善治療，將影響身體健康與日常精神。其中，身體質量指數（BMI）是一大評估指標，超標者會被視為高風險族群。

安克生醫與美國史丹佛睡眠醫學中心於2020年初展開國際臨床合作案，針對不同人種進行收案，透過使用呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵」，觀察受試者呼吸道組織特性。

李伊俐說，研究證實，面對BMI超標的高風險族群，「安克呼止偵」能輔助醫師，更為精準的揪出睡眠呼吸中止症患者。值得注意的是，睡眠呼吸中止症患者當中竟達39%為BMI正常者，該項研究成果，有助協助醫師篩出更多「非高風險」卻罹病的患者，幫助他們及早接受治療。

此外，BMI雖是重要參考價值，但並非唯一評估標準，搭配超音波觀察呼吸道組織特性，更能大幅提升準確性。