周二亞洲交易時段，美股主要指數期貨走高，在現貨市場連日下挫後似乎出現了止血跡象。

目前道瓊指數期貨漲0.71%，標普500指數期貨漲0.87%，那斯達克100指數期貨漲1%。

在此之前，華爾街股市已經連跌5天。投資人擔心聯準會應對通膨的激進舉措可能導致美國經濟急劇下滑，並對利率飆升和全球貨幣陷入動盪感到不安，周一道瓊指數收盤大跌1.11%，宣告跌入熊市。標普500指數周一收跌1.03%，並創下今年以來的收盤新低。

技術指標顯示這波拋售具有重大的歷史意義。根據Bespoke Investment Group分析，標普500指數的10日「騰落指標」（Advance/Decline line,又稱A/D線）已創下歷史新低，這表示市場廣度（market breadth）處於至少32年來新低。

引爆最新一波賣壓的催化劑包括立場「超鷹」的聯準會和持續飆升的利率，而這又波及了貨幣市場。周一英鎊兌美元跌至歷史新低，使大西洋兩岸的投資人都感到不安。

AlphaTrAI投資長Max Gokhman表示，通常美國投資人不會太在意這種事，尤其是最近，所以這對我來說意味著投資人的恐慌情緒超乎以往，這將帶來真正落底的「認賠殺出」（capitulation）。

周二美國將公布幾項經濟數據，包括9月消費者信心、8月耐久財訂單和7月房價。