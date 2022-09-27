近來南韓的演藝圈吸毒事件頻傳，除了先前韓網瘋傳的演員李尚寶已因吸毒被逮，又爆出前YG男團「WINNER」的歌手南太鉉，皆有沾染毒品的嫌疑，即使他們喊冤澄清只是在服用藥物，形象仍已跌落谷底。近日(27日)則又有一名6月剛新婚的男歌手Don Spike(韓文名：金民秀)，被警方以涉嫌違反毒品條例逮捕。

45歲知名作曲家兼歌手Don Spike，頂著一顆吸睛大光頭，不僅歌聲動聽，同時還是綜藝節目的常客，說話風趣幽默，而吸毒的嫌疑之所以傳開，是因警方透露逮捕一名40多歲吸毒男子，且對方還是「知名作曲家兼歌手」，立刻引起韓網一陣瘋猜，不久就被韓媒爆出是他本人，在簡易毒品檢測中驗出陽性反應。

根據韓媒《YNA》報導，警方是在26日晚間，在江南某酒店逮捕40多歲男作曲家兼歌手，同時透露是在調查其他嫌疑犯時，意外查到該男子曾多次在江南區吸食冰毒，一取得逮捕令後已火速逮捕。韓媒《NEWS 1》更指出，吸毒者的身分正是歌手Don Spike，在簡易檢測中被測出是陽性，目前全案正在調查中。

Don Spike的IG帳戶已設為私人帳戶。(圖/Don Spike IG)

值得注意的是，Don Spike今年6月才宣布婚訊，如今卻爆出吸毒醜聞，頗令粉絲錯愕，「他不就是在綜藝吃過烤肉的那位嗎？」、「啊…他不是才剛結婚嗎」、「不只會重創婚姻，他餐廳都開到有分店了」、「烤肉店生意不是很不錯嗎？為什麼要吸毒」，而稍早他的IG帳戶已轉為私人狀態。

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