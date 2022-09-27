嘉義市立委王美惠在立法院問政。（王美惠服務處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立委王美惠到立法院開院會。（王美惠服務處提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立法委員王美惠27日獲公督盟公布立法院第10屆第5會期24位優秀立委之一，她表示，感謝公督盟的肯定，自當選立委以來，立院開會期間她每天返往嘉義、台北當通勤族，全勤出席院會，同時在地為嘉義鄉親服務。

王美惠指出，第5會期中提出的陽光公益法案，主要有4部分，第1是鑒於城中城大火釀成悲劇，要求內政部加速盤點全國老舊建築，修正《公寓大廈管理條例》及《消防法》，針對有公安危險疑慮的公寓大廈強制限期成立管理委員會，讓民眾有基本的安全與居住保障。

第2、保護國家核心關鍵技術，修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，嚴防陸資從事違法經營活動或繞道第三地、藉人頭挖角我國科技人才。

第3、共同提案修正《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，提高事務補助費每月5萬元。第1至3項法案已完成三讀。

第4、提案修正《平均地權條例》，嚴懲投機客及炒作行為，以期落實居住正義。