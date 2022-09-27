基隆市長林右昌、朱銘美術館長賴素鈴27日簽署合約，10月起國中小、幼兒園學童不限次數，免費參觀朱銘美術館1年。（陳彩玲攝）

基隆市政府宣布好消息，朱銘《人間系列－紳士》10月7日重返基隆，將有11座紳士雕塑回到國門廣場，另同步推動學童藝術教育。基隆市長林右昌、朱銘美術館長賴素鈴27日簽署合約，10月起國中小、幼兒園學童不限次數，免費參觀朱銘美術館1年。

6月城市博覽會期間，基隆市政府與朱銘美術館合作，於國門廣場策展《人間系列－紳士》雕塑，深獲好評。林右昌表示，策展前市府與館方人員多次開會，細心討論雕塑放置的點位，能受到熱烈迴響其實都在預期之內，因此，城博會展期結束後，又再次與館方洽談合作，盼讓「整座城市，都是展演的空間」。

林右昌說，除迎接《人間系列－紳士》重返國門廣場，更開啟藝術扎根行動，10月1日起基隆國中、小學校及幼兒園師生，1年內可不限次數，免費參觀朱銘美術館，培養孩童從小對美術素養和環境敏感度，相信有很大的助益。此外，也讓基隆和朱銘美術館，有更強大連結。

賴素鈴表示，為回應民眾的殷殷期盼，市府與美術館合力，促成這次城市美學與藝術教育扎根行動，讓基隆市國中、小學校及幼兒園的師生以更直接方式親近藝術，期待藝術的種子落在孩童心中，激發孩子們的創意能量。她提及，朱銘的紳士系列作品總共有18座，其中有11座於10月7日再度回到國門廣場，將配合環境的配置，有不同組合。

觀光及城市行銷處長曾姿雯強調，基隆國門廣場是台灣的起點意象，紳士們重回基隆國門是這趟旅程的起點，未來將會安排紳士到本市不同的景點旅行，提升觀光效益，請大家拭目以待。