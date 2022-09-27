國立台灣文學館館長蘇碩斌將於10月1日借調期滿歸建，文化部今（27）日宣布，該職缺將由國立台灣師範大學台灣語文學系教授林巾力借調接任。

文化部長李永得表示，感謝蘇碩斌在4年任內，完成台文館升格三級機構，並且致力於將台灣文學作為社會溝通的重要媒介、拓展文學跨域合作，包含設置「台灣文學基地」、串連地方館舍的「文學館家族」、文學外譯、文學作品的影視音及各種藝術形式改編等，積極展現台灣文學的力量。

新任台文館館長林巾力，是國立成功大學台灣文學研究所博士、日本法政大學人文科學研究科日本文學專攻博士候選人，現任台灣師範大學台灣語文學系教授兼國台臺灣學研究中心主任，曾任台灣師範大學台灣語文學系系主任、國際事務處副處長、荷蘭國際亞洲學研究所研究員等。

李永得表示，林巾力除台灣文學專業，亦兼具國際視野及歷練，在台文館即將邁入升格週年的此刻接任館長一職，相信能帶領台文館加強連結、支持全國各地方文學館，深化前輩作家作品典藏、研究、推廣能量，持續向世界講述更多台灣動人的故事。