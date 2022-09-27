各縣市接種新冠肺炎疫苗速度趨緩，台南市甚至祭出汽車抽獎活動鼓勵長者打疫苗。雲林縣衛生局長曾春美表示，疫苗接種意願漸低是全國皆然，雲林縣目前庫存疫苗3萬3759劑，效期從3天到2個月不等，若過期按照規定簽核銷燬。

疫情指揮中心統計至今年9月止，政府自購5351萬劑各品牌疫苗已有350萬劑、約6.5％疫苗過期報銷。雲林縣議員廖偉晴今（27日）關切雲林縣疫苗是否也有過剩問題。

衛生局長曾春美指出，本縣陸陸續續有疫苗到貨，有些疫苗要解凍，解凍後有效期限28天，28天內若未施打完依照程序簽核銷毀，任何疫苗的程序都是如此，雲林縣目前疫苗有3萬3759劑，到期天數最短3天、最長2個月。

廖偉晴質詢，為何縣民接種疫苗的意願降低，是否因為接種疫苗二劑、三劑還是會確診？萬一投票日前幾天確診，還可以出門投票嗎？

曾春美答覆，即使縣府利用各種管道宣傳、提供多種接種管道，最近民眾施打疫苗的意願確實不是很高，可能是有很多疫苗可以打，打包括10月1日起開打的流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，民眾接種新冠肺炎疫苗意願趨低是全台皆然的情況。

曾春美坦言，重複感染的人數越來越多，同仁也有二次感染的，因病毒不斷變種，突破性感染者會愈來越多；雲林縣財政拮据，無法抽汽車推廣，主要還是進入社區設站讓民眾更易於接種。

曾春美表示，雲林縣第一劑疫苗全縣人口接種完成率90％，第二劑84.9％，第三劑（追加劑）70.6％。5歲到11歲的兒童疫苗第一劑施打率90.7％、第二劑66.9％，雲林兒童疫苗接種率是全國第一名。

至於11月26日選舉日前確診可否投票？曾春美表示，在中央政策還未修正前，只要是確診者都要強制隔離7天，不能離開隔離處所。