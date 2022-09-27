白色自小客被民眾發現車號異常，且霸停停車格。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

民眾檢舉註銷車霸停停車格，轄區二分局立出動拖吊，網友在臉書貼文直讚二分局行政效率高。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

真是偷雞不著拾把米！台中市一中商圈車位一位難求，且周邊停車格皆為累進費率，未料竟有車主冒用他人車牌、佔用停車格；日前有民眾發現一台白色福特自小客停了一周，且其車牌異常，經報警，警方立即出動拖吊，這才發現該車車牌已遭註銷，且懸掛他車號車牌，經被查獲預估移置費、保管費等罰款至少6300元，還會被地方稅務局追繳稅金，得不償失。

台中市第二分局育才派出所9月14日13時許接獲熱心民眾通報，在雙十路段有註銷車牌占用路邊停車格，警方到達後確認該車輛係違規無誤，立即通知拖吊單位迅速拖吊，讓企圖貪小便宜的民眾措手不及。

民眾發現警方一通報立即拖吊高效率執法，也在社群網站中貼文，網友也紛紛留言鼓勵「真的很猛！連乖乖停在停車格內，也被抓包！」、「佩服大大的鷹眼 ，連掛註銷牌的車都可以看出來怪怪的」、「揪出這些偷雞摸狗的垃圾就給讚」等。

第二分局分局長陳家銘表示，車輛牌照被註銷後，車主刻意將廢棄車輛停放於路邊之行為，違反道路交通管理處罰條例第12條第4項「汽車未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車」開罰，可處新台幣3600元以上10800元以下罰鍰，並當場移置保管該車輛及扣繳其牌照。

經估算該車懸掛他車號牌被罰5400元，移置費800元，一天的保管費100元，車主當天就領回，違規及拖吊部分共計要繳6300元，這還不包括稅務單位要追繳的補繳的稅金。

陳家銘提醒民眾，車輛應妥適保管，不可利用閒置廢棄之車輛占用停車格或車位，以避免受罰，若發現有註銷或異常車牌之車輛停放於路邊，請主動與當地轄區警方聯繫，或撥打110報案。