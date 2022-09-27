炎炎夏日裡，不想出門曬太陽、流汗，只想窩在室內吹冷氣，不妨趁著這段時間好好充實自己，跟著書本之中的文字去旅行。本文將推薦 5 間特色書店空間，不論是想要拓展自己的視野，或者是想在書中尋找靈感，都能夠在這幾間各具風格的另類圖書館中度過一段意義非凡的時光！

#boven 雜誌圖書館

圖／@cafeandcowork

「boven 雜誌圖書館」位於捷運忠孝復興站附近，一樓為咖啡廳空間，地下室則是雜誌圖書館。從空間的設計安排、圖書館內擺放的物件，以「編輯一本雜誌」的角度進行思考，試圖在這個場域呈現「立體的雜誌」。這也是全台灣第一間以雜誌為主題的圖書館，除了中文雜誌外，館內有許多英、日文等外文雜誌書刊，不論想要找尋靈感或是喜歡閱讀雜誌，都可以到「boven 雜誌圖書館」內看看！

地址：台北市大安區復興南路一段107巷 5弄18號 B1

營業時間：10:00-21:00

#不只是圖書館

圖／readygo

台灣設計院的「不只是圖書館」位於松山文創園區內，隱身於松菸北側的澡堂，邀請大家一起入內「泡書」，享受沉浸式的閱讀體驗。不只是圖書館內有豐富的藝術、設計相關書籍，更會依據台灣設計院的特展，以及不只是圖書館本身的策展而有舉辦不同的講座、書展，館內三個不同的閱讀區域，可以根據自己的心情和喜好選擇座位，有機會到松菸時，不要錯過這間藏書豐富的「不只是圖書館」！

圖／readygo

圖／readygo

地址：台北市信義區光復南路133號

營業時間：週二～週四 10:00-18:00、週五～週日 11:00-20:00

#Lightbox攝影圖書室

圖／@indietplife

如果想要找攝影相關書籍，到「Lightbox 攝影圖書室」準沒錯。隱身羅斯福路三段的巷子裡，門口寫著大大的「FREE TO ALL」，這間攝影圖書室免費開放對外參觀，館內擁有大量的攝影相關藏書，更會不定期舉辦攝影相關的講座、活動，不論是想要更了解攝影的新手，或是已經接觸攝影很長一段時間的相機迷，都可以到這裡盡情翻閱各式攝影作品。

圖／@indietplife

地址：台北市大安區羅斯福路三段269巷19號

營業時間：週二～週日 13:00-20:00

#宜蘭市李科永紀念圖書館

圖／@__annie.chiu__

除了能在宜蘭火車站附近的幾米公園欣賞幾米作品的裝置藝術品之外，今年剛開放的宜蘭市李科永紀念圖書館內也可以看見幾米筆下人物的身影。這座新落成的圖書館也被稱為「幾米圖書館」，總共有三層樓，一進到館內，一樓就是幾米親子閱讀區，可以和大型公仔一起閱讀、合照！在二、三樓更是有豐富的館藏資源可以利用，可以在這麼美麗的圖書館內念書、查資料，心情和效率想必都會更好。

圖／@lesspic

圖／@__annie.chiu__

地址：宜蘭縣宜蘭市陽明路277號

營業時間：週二～五 8:30～17:30 六日8:30～17:00（每周一及國定假日休館，每月15日為清潔日休館）

#晴耕雨讀小書院

圖／@kyla_065

隱身於桃園龍潭一處田野之間的「晴耕雨讀小書院」，紅磚建築的外表看起來是傳統的古民宅，一走進裡面，就能夠看見一櫃又一櫃的書籍。這間以生活風格為主的獨立書店內除了有特色選書之外，還有展售各地的獨立刊物、文創商品。此外，也有提供輕食、茶飲，可供來訪的人們坐下來欣賞窗外的田園風光，一邊用餐、一邊閱讀，度過悠閒的午後時光。

圖／@holden._lu

圖／@kyla_065

地址：桃園市龍潭區福龍路二段169巷181弄30衖90號

營業時間：星期三-日及國定假日 10：00-18：30，周一、二公休(公休遇國定假日會開)