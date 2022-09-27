警方表示，第一分局及第六分局也分別破獲借博弈協會之名行賭博之實的賭場。(中市警提供／潘虹恩台中傳真)

警方表示，第三分局、第六分局、大甲分局、刑事警察大隊偵六隊及刑事警察局等單位，分別查獲韓嫌等49人涉嫌經營網路賭博公司。(中市警提供／潘虹恩台中傳真)

9合1選舉在即，為防制境外資金透過地下管道滲透介入選舉，台中市警察局於本月5日至15日執行選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等3類犯罪59件236人，查扣不法金流現金達1千餘萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資逾275億元。

警方指出，本次行動針對選舉賭盤所依附的六合彩簽賭站、以合法掩護非法之主題餐廳、博弈協會及地下賭場、網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點取締項目，動員全市各單位警力，共計出動788名，掃蕩各類處所86處，查獲各類賭博案件51件219人，另查獲地下匯兌5件9人、洗錢水房3件8人，打擊成效豐碩。

警方表示，第三分局、第六分局、大甲分局、刑事警察大隊偵六隊及刑事警察局等單位，分別查獲韓嫌等49人涉嫌經營網路賭博公司。其中韓嫌等7人以工作室名義擔任網路運營維修部門；溫嫌等9人以科技公司名義擔任客服部門，負責解決客戶入出金、帳務、平臺後端投注金等大數據分析及招募成員加入等；劉嫌等4人以數據公司名義透過廣告、網路電話等方式持續吸收大陸人民作為代理商；餘19人則以其他工作室處理後臺下注金額數據、每日公司收付金額及對帳等財務事務。

警方表示，第一分局及第六分局也分別破獲借博弈協會之名行賭博之實的賭場，第一分局執行搜索逮捕負責人、員工等4人及賭客7人，扣押現金1萬3736元、籌碼、帳冊、監視器等相關證物；第六分局則逮捕負責人、員工等3人及賭客19人，扣押現金8500元（後續清查賭資計198萬9192 元）、兌價用撲克牌籌碼、帳冊及監視器等相關證物。

台中市警察局長蔡蒼柏表示，將持續蒐報加強查緝作為，並呼籲民眾，若發現不法情事可撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，一同維護善良風俗，淨化本市治安。