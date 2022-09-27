新竹縣新豐鄉公所傳出鄉長許秋澤等人涉嫌交付、收受賄賂、經辦採購浮報價額、圖利等案件，新竹地檢署檢察官26日指揮廉政署、檢察事務官等人持搜索票，前往鄉公所等24處搜索，並拘提、通知涉案者、證人共29人到案，經地檢漏夜偵訊後，認定許秋澤等5人違反貪汙治罪條例罪嫌重大，向新竹地院申請羈押禁見獲准。

新竹地檢署檢察官葉子誠26日指揮法務部廉政署廉政官、本署檢察事務官，偵辦許秋澤等人涉嫌交付、收受賄賂、經辦採購浮報價額、圖利等案件，當日持新竹地方法院核發的搜索票，總計搜索鄉公所及相關處所共24處，並拘提、通知涉案者、證人共29人到案。

經新竹地檢署8名檢察官漏夜訊問後，認為許秋澤、劉姓主任祕書、許姓課長、張姓員工及施姓廠商等5人，違反貪汙治罪條例罪嫌重大，於27日清晨6時許，向新竹地院聲請羈押禁見該5人，新竹地院於當日訊問後，裁定羈押禁見。

新竹地檢不願透露為何種採購案，不過地方上盛傳疑似與新豐鄉公所發放防疫物資有關，包括口罩、防疫包以及快篩試劑等。也有在地民代指出，正值選舉期間，檢調大動作搜索拘提時機敏感，選舉結果恐受影響。