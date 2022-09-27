自動化設備檢測解決方案商倚強科(3219)今（27）日應邀召開線上法說，董事長暨總經理張明杰表示，2022年上半年營運受產業景氣轉弱影響下滑，下半年市況不確定性仍高，明年市況有待第四季才會較明朗，但預期明年產業景氣可望復甦，對明年營運展望維持審慎樂觀。

倚強科2022年上半年合併營收6.63億元、年減2.28％，毛利率自60.66％降至54.7％，營業虧損23萬元，較去年同期獲利1.03億元顯著轉虧。不過，在業外收益跳增挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.64億元、雖年減達51.56％，每股盈餘0.92元，仍維持獲利表現。

倚強科董事長暨總經理張明杰表示，去年同期客戶因疫情提前拉貨、且今年產業景氣明顯轉弱，使上半年營收小幅衰退。零組件採購成本增加導致毛利率下滑，公司減少承接毛利較低訂單控制跌勢。研發費用增加導致本業小幅轉虧，業外收益增加主要為匯兌收益挹注。

倚強科2020年展開業務轉型，聚焦發展自動化設備檢測解決方案，去年收購Trantest公司全數股權及深圳振云51％股權，透過產業垂直整合擴大公司業務範疇，並因應產業發展趨勢投入研發5G相關應用設備測試解決方案。

張明杰表示，倚強科目前主要業務為行動裝置測試設備解決方案，競爭對手主要為陸廠，但公司在手機等特定行動裝置測試技術上仍有優勢。由於產業發展較成熟，市況需求屬於自然成長或因競爭有所消長，因此聚焦複製相關經驗至非行動裝置測試設備領域。

張明杰指出，今年在非行動裝置測試設備方面已接獲些許訂單，約貢獻測試設備業務營收1成，主要應用為新能源充電樁、AR/VR眼鏡等應用。而5G相關應用設備測試相關產品目前仍處於樣品送驗階段，預期要到明年下半年或後年才會有較顯著的營收貢獻。

倚強科前8月自結合併營收10.9億元、年減22.86％。展望下半年，張明杰表示，由於疫情及限電限水等因素干擾，目前市況景氣不確定性仍高，明年狀況有待第四季才會較明朗，但預期明、後年產業景氣可望復甦，對明年營運展望仍維持審慎樂觀看法。

此外，目前射頻IC等主要零組件交期仍長，零組件採購策略聚焦避免缺貨影響客戶交期，價格雖有下滑但仍處相對高檔。再者，公司主要產能仍在中國大陸，鑒於封控影響不確定性仍在，公司除規畫在台建置部分產能，也正研擬布局其他地區可能性，以分散生產風險。