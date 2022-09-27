俄羅斯無限期關閉通往德國的北溪1號天然氣管道，引爆歐洲能源短缺危機，《華爾街日報》警告，歐洲能源業恐迎來「雷曼時刻」，歐洲各國政府紛紛撥巨款搶救行業巨頭，像是歐洲最大經濟體德國，上週宣布投入約80億美元（折合約新台幣2500億）的資金替能源巨頭Uniper增資、並將其國有化，報導稱歐洲面臨的能源風暴，與2008年金融危機時有些相似。

報導提到，德國政府今年7月曾承諾收購Uniper股份30%，並按照一項救助計畫提供信貸額度，但仍無法有效救助Uniper，該公司股價一度暴跌至1.31歐元，今年以來累計下跌超過90%。如今德國政府再度出手決定把Uniper國有化，除透過每股1.70歐元的價格向其注資80億美元，還將收購芬蘭母公司Fortum持有的股份。

Uniper首席執行官表示，由於失去了主要天然氣供應來源，該公司被迫高價在現貨市場購買天然氣，承受著巨大損失，一度瀕臨破產， 每天損失高達1億歐元。

除了Uniper外，德國政府還有意將另外兩家天然氣公司包括VNG，以及讓前身是俄羅斯國營天然氣的德國子公司Sefe國有化，Sefe於今年4月被德國政府接管。

值得關注的是，歐洲電力市場在經過幾十年的自由化後，因為各國相互聯繫緊密，危機恐有蔓延的風險，智庫組織Bruegel警告，像Uniper這樣的大型公用事業公司在許多國家都有業務，去年與歐盟能源相關公司間的交易就超過27億筆。

德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）也曾警告歐洲能源市場可能出現「雷曼兄弟時刻」，恐掀起新一波能源公司破產潮，並承諾會盡力阻止類似的危機。