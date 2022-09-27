張藝興推出全新EP《西》。（張藝興工作室提供）

張藝興推出全新EP《西》。（張藝興工作室提供）

張藝興睽違一年推出全新EP《西》，首波單曲〈Veil〉即造成粉絲轟動；緊接著EP中收錄的所有單曲也隨之曝光，他以「造夢者」之姿，將古、今、現實、夢境這些元素交融，不但有帥氣的TRAP節奏，也有唱著情歌的R＆B曲風；EP裡最充滿態度的歌曲〈我不在乎〉，歌詞中的「所有流言蜚語我都不在乎 告訴自己腳下是我選的路」，則是回應螢幕前的鍵盤傀儡。

適逢張藝興出道10週年，他表示：「十年感谢粉絲一路以來的支持與陪伴，未來希望能跟『貝殼』們一起探索更多的『未至之境』，有機會在演唱會上跟大家見面！」他透露將展開《大航海Ⅱ·未至之境》世界巡迴演唱會，首站10／15在馬來西亞登場，是他首次在馬來西亞演出，他表示：「很興奮也很期待！特別吃到當地的美食！」同時透露出道的10週年會到更多不同的城市與粉絲見面。11月他也將到紐約首屆亞洲音樂節《Meta Moon》壓軸演出。