受到兩年疫情影響，今年各家企業大型尾牙春酒市場需求已出現復甦跡象。台中裕元花園酒店看好因疫情延宕兩年的尾牙春酒商機，特別推出微型化、多元化的宴席專案搶賺年底復甦財。自2022年11月01日至2023年03月31日止，提供頂級宴會場地3桌以上即可開席，平日(週一至週四/週五中午/週日晚間)每桌10人只要$9,699元+10%起，除果汁暢飲外，每席再送紅酒乙瓶；凡預訂15桌以上，免抽獎直接加贈市價近萬元住宿券。裕元花園酒店行銷公關部經理杜岳修表示，自八月下旬專案推出至今，下半年重點假日訂單滿檔，預期整個檔期可帶動尾牙春酒訂席業績增長一成。

國內尾牙春酒市場因疫情影響悶壞兩年，今年內需大增，詢問度也大幅提高，不少公司行號早已提前啟動規劃，今年十二月至明年一月農曆年前的重點假日訂席已開始出現滿檔狀況。裕元花園酒店觀察，今年尾牙春酒市場趨勢除預訂時間提前外，因應防疫考量，微型化尾牙春酒型態也順勢推出，企業除了用辦桌方式來舉辦尾牙，自助Buffet也是不少公司行號犒賞員工的好選擇，像是溫莎咖啡廳自助百匯推出15人就開桌，平日(週一至週五)午/晚餐，每位只要$850元+10%起。

在戰況激烈的台中尾牙春酒戰場，裕元花園酒店將歷年最熱門與顧客評價最高的筵席佳餚加入菜單中，如選擇NT$16,699元的菜單，即可品嘗到高檔食材入菜的「松茸銀芽排翅羹」、「藍鑽花蟹松露米糕」等頂級美味。凡預訂15桌以上，加贈雅緻客房平日住宿券一張。單筆消費滿10萬元以上，再加碼回饋超值餐券。2022年11年30日前下訂且支付二成訂金，可享免一成服務費。欲了解更多尾牙春酒優惠詳情，請洽裕元花園酒店，預約專線：(04)2465-6555轉 餐飲業務部/溫莎咖啡廳。

【裕元花園酒店 Windsor Hotel Taichung】

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