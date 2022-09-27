縣政新幹線最終站來到芎林，鄉長黃正彪（左）感謝縣府的支持。（邱立雅攝）

新竹縣政府縣政新幹線最終場抵達芎林鄉，有民眾關心汙水下水道接管計畫以及建議飛鳳山能擴充為縣級風景區管理機構，縣長楊文科承諾會配合地方意見處理，不過飛鳳山因私有土地多，會請交旅處一一解決。另外針對新竹縣大眾捷運系統路網整體評估計畫暨新竹籃線可行性評估，交旅處也表示已完成兩場地方說明會，今年底送報中央審議，2014年完成可行性評估規畫。

縣府團隊在半年內前往13鄉鎮市開行動主管會報，得到各地鄉親提供寶貴的意見，楊文科說，此次最終站來到芎林鄉，對於芎林鄉的地方意見，縣府團隊也都一一答覆，並將立即辦理。芎林鄉3座特色公園，在今年底全部可以完成。鄉公所規畫的占地89公頃產業園區推動順利。芎林鄉公有零售市場在明年7月可以完成，對於鄉親採買物品會非常便利。

會議中，地方提議將飛鳳山成立縣級風景區機構，不過縣府交旅處回應指出，今年來針對飛鳳山活動辦得不少，縣府很重視發展，不過飛鳳山大部分都是私有土地，預計明年度將編列經費，盤點串聯鄰近區域，會跟地方民代一起與私有地地主共同洽談。

民眾關心的至於自來水與天然氣管線的普及化、汙水處理廠設置，楊文科表示縣府會全力配合、研議處理。其中關於汙水處理廠問題，各鄉鎮早期在做區段徵收以及市地重畫時，並未設置汙水處理廠，但汙水處理是先進國家指標，會與芎林鄉公所討論配合處理。

至於交通、旅遊部分，新竹縣大眾捷運系統整體路網評估規畫，目前已完成整體路網期中規畫，也完成兩場地方說明會，針對串連芎林往返高鐵旅次，整合芎林民眾工作通勤、城際轉乘需求規畫芎林到高鐵新竹站路廊方案。整體路網預計今年底報送中央審議，藍線可行性預期在2024年11月完成規畫。