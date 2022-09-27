「微型電動二輪車」也就是俗稱「電動自行車」今年11月1日將實施管理新制，太平警分局分局長葉志誠27日上午至電台接受專訪，特別對相關新制度做簡要說明，也針對民眾提到太平區長龍路沿線（136市道）噪音（改裝）車問題逐一回應，希望透過不斷的宣導讓聽眾們知道警方最新執法作為，也多多給予警方肯定及支持。

近些日子來，許多民眾常常向警方反應電動自行車交通違規嚴重，甚至有民眾擅自改裝車體或提升車速，有時在報章媒體上不免看到電動自行車違規肇事，造成理賠上的問題，引發許多爭議。

葉志誠受邀至電台接受專訪，與空中聽眾們一同淺談今年11月1日即將上路的「微型電動二輪車」新制，也就是應經檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照及投保強制汽車責任保險後，始得行駛道路等相關規定，並說明許多交通事故案例來讓聽眾瞭解其必要性。

另，針對太平分局於長龍路沿線強力取締改裝車輛、超速、危險駕駛，且不定時結合「環警監」共同聯合稽查等勤務作為，呼籲車友們出遊賞景之餘，也要兼顧當地居民的安寧環境。

葉志誠表示，將持續透過勤務作為及各類警政宣導，營造一個安寧環境，也希望民眾多給予辛勞的基層員警支持及肯定，一同打造幸福城市。