國民黨宜蘭縣黨部今（27日）召開記者會，質疑宜蘭市公所的清潔車輛租用高壓洗車設備採購案，連續4年皆為資本額只有3000元的「全樂洗車企業社」得標。（國民黨宜蘭縣黨部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國民黨宜蘭縣黨部今（27日）召開記者會，質疑宜蘭市公所的清潔車輛租用高壓洗車設備採購案，連續4年皆為資本額只有3000元的「全樂洗車企業社」得標，手法跟「一鳴企業社」如出一轍；對此，市公所主秘楊秀川回應，標案皆採公開評選方式進行招標，程序上也都符合相關法令跟規定。

藍營黨團指出，市公所的宜蘭河濱公園場域環境維護及各項修繕搶災等工作，連續6年都由一鳴企業社獨得，且該企業社歷任負責人都與宜蘭市代表會主席林智勇關係匪淺，標案每年皆以最有利標評選，懷疑是替該企業社量身打造的。

據了解，市公所於2019年5月將清潔隊清潔車輛的工作，以租用高壓洗車設備委外辦理，委託「全樂洗車企業社」在民權路三段88號的清潔隊部，裝設1部可容納最大型垃圾車的洗車機、2間中型垃圾車及3間小型垃圾車的洗車間跟設備，依公所規定配置2名工作人員，隨時提供相關消耗品及洗車的電費及水費。

黨團指出，該標案有許多令人可疑之處，採購過程幾乎與當初「一鳴企業社」如出一轍，連續4年同樣是由資本超少的「全樂洗車企業社」得標，且該企業社只投標宜蘭市公所的標案，這樣不符合常理的標案，如果說沒「門神」，實在是讓人難以置信。

藍營縣議員林義剛說，資本額3000元設立的公司，竟能得標近千倍300萬的標案，這需要大家的檢驗，請民進黨拿出勇氣，檢驗自己的參選人；批這種策略、詭計令人痛心。縣議員楊弘旻則說，這樣的標案是否該出來說清楚，民進黨舉牌舉錯地方了，應該是宜蘭市公所做賊喊捉賊。

藍營縣議員黃琤婷表示，財務槓桿達到1000倍，讓人不禁想到一句經典名言「給我一個支點，我就能舉起整個地球」，大家好奇誰是「全樂洗車企業社」的支點？誰又是門神？據傳聞，洗車場負責人跟林智勇也是關係匪淺，到底市公所標案還有多少弊端，這才是檢調單位要調查的。

楊秀川回應，宜蘭市擁有57輛垃圾清運車、為最多的鄉鎮，為了讓清潔隊出勤前、清運後都能維持車輛乾淨美觀，遂於2019年進行採購招標，租用高壓清洗設備供市公所使用；招標過程、訂定標價、評估需求、評選過程，都經合法程序完成，可受公評。且得標廠商是在地經營20餘年的洗車店家，所提供的服務皆符合需求與標準。

楊秀川指出，行政院早在2009年公司法修正時，已廢除公司最低基本額的限制門檻，因此只有公共工程採購中，分甲乙丙級營造業，明訂不能投標超過資本額22倍以上的公共工程；但與公所的勞務採購完全無關。