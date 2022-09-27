右翼義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）在贏得26%的選票後宣布獲勝，儘管她仍需籌備組建政府，但她有望領導義大利自二戰以來最右傾的政府。儘管大多數歐洲領導人對義大利的歷史性投票保持沉默，但波蘭和匈牙利卻顯得十分開心。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）26日報導，波蘭和匈牙利的右翼領導人，絲毫沒有隱藏自己的興奮，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）在Facebook上發貼文歡呼： 「偉大的勝利！恭喜！」，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也在Facebook和推特上發文祝賀，並補充說她的勝利「當之無愧」。

擔任匈牙利總理政治顧問的巴拉茲·奧班（Balazs Orban）也發推文表示「在這些困難時期，我們比以往任何時候都更需要擁有共同願景和應對歐洲挑戰的方法的朋友。」

波蘭政治家、前歐洲議會副議長查內斯基（Ryszard Czarnecki）稱自己為梅洛尼的「教父」（Godfather, 乾爹），因為他推薦梅洛尼擔任歐洲保守及改革黨團（ECR）議會小組的負責人。他並表示：「這對我們來說是一項非常好的政治投資。」因為梅洛尼反對歐盟懲罰波蘭和匈牙利不遵守歐盟法治。

Bogdan Rymanowski: Możemy powiedzieć - @r_czarnecki, kreator włoskich premierów.



Ryszard Czarnecki: Premierów nie, natomiast rok temu proponowałem Giorgię Meloni na przewodniczącą Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.#GośćWydarzeń https://t.co/x5Px6vxyMx — PolsatNews.pl (@PolsatNewsPL) September 26, 2022

波蘭議員柯瓦斯基（Janusz Kowalski）在社群網路上寫道：「我們將為歐盟成員國人民重新獲得歐盟。我們將擊敗共產主義者、左派和 LGBT遊說團體，所有那些正在摧毀我們文明的人。我們將追究由馮德萊恩（Ursula von der Leyen）領導的厚顏無恥和腐敗的歐洲官員的責任，」

然而，在西班牙、法國和德國，執政圈和政界人士對義大利的選舉結果表達了擔憂。西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）在媒體會議上表示，義大利的投票是合法的，但強調尚未組建政府。

然而，他表示歐洲正面臨一個「決定性時刻」，並感嘆一些政治力量旨在追隨「普丁的模式…這是專制的，不相信多元化或多樣性」，「民粹主義總是以同樣的方式在災難中結束。」

德國總理蕭茲（Olaf Sholz）的發言人布赫納（Wolfgang Buechner）只對記者說，「義大利是一個對歐洲非常友好的國家，擁有對歐洲非常友好的公民，我們認為這不會改變。」歐盟議會德國綠黨發言人安德烈森 (Rasmus Andresen)則在推特上稱義大利大選的結果「將削弱歐洲」。 「義大利不會離開歐盟，但會阻止必要的改革，所以歐盟在與新政府打交道時絕不能天真，」。