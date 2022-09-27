侯友宜展現高人氣，不少青農請他簽名在衣服上，此為本屆青農聯誼會會長盧苡甄。（李奇叡攝）

新北市青年農民聯誼會今年第2次會員大會，今天在新北市農會3樓大禮堂舉辦，歷屆正副會長、幹部齊聚一堂，市長侯友宜也特別到場，為歷屆幹部即時反映青農會員問題表達感謝，並強調市府絕對是青農最有力的後盾。

新北市青年農民聯誼會2015年11月成立，現為第4屆，會員人數超過200人，首屆會長為坪林區東成茶葉的蘇育裕、副會長分別為三芝有機農場的馬文權、林口語林有機農場的邱語玲，3位正副會長除本身經營的茶葉、有機農業領域有傑出表現，更帶領聯誼會依照生產作物組別分組，提供生產類似作物的會員一個更便利交流構通的管道，從零開始建立組織制度，打下厚實的基礎。

第2及第3屆正副會長則由金山寧靜海香草園王御庭、貢寮仁和鮑魚吳鴻銘、金山遠足生態農場的陳琬婷擔任，全為百大青農，皆積極處理會員所反映的問題，從這屆開始，聯誼會會員人數快速增長，3年成長約100人，並在這兩屆期間成立金山萬里及三峽分會等2處分會。

新北市農業局指出，現任淡水牛埔有機農場盧苡甄會長、淡水樹林口農場許元耀及三芝豪米好菜蔡豪仲副會長，是聯誼會平均年齡最年輕的一屆，其中盧苡甄會長更為首屆女性會長，上任後積極與市府、各農會等多方合作，並在新莊區農會建立新的「希望市集」展售據點，為青農朋友拓展新的銷售通路。

盧苡甄表示，新北市幅員廣闊，各成員間常因地點分散，導致交流不便，未來規畫藉由各地區間點與點的交流，串連新北並拓展至外縣市；去年剛返鄉從農的27歲青農洪柏敬則說，入會後能與其他青農夥伴學習，很感謝農友不吝分享，也了解到市府、各農會有許多協助青農的計畫。

洪柏敬強調，努力就不怕沒機會，建議還在躊躇是否返鄉從農的青年朋友，可以勇敢踏出改變的第一步；新北市農業局也說，「新北青農力計畫」除提供青農朋友們包裝設計改善、食農教育場域及教案建置、電商平台優化等一站式專案服務，今年還特別開發全新公版禮盒，提供青農朋友選用，以提升產品競爭力。

侯友宜在會上向歷屆幹部及會員表達感謝，並強調市府建置服務平台與行動治理服務團，整合並提供內外部資源執行一站式服務，讓農友第一時間能反映問題，讓市府處理，青年朋友能無後顧投入農業，帶動新北農漁產業永續發展，絕對是各位青農朋友最有力的後盾。