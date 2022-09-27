台北居大不易，不是買小就得買老？根據實價登錄資料，台北市今年1月，萬華區大埔街22巷的一棟平房，屋齡高達104年，堪稱人瑞級老屋，是今年屋齡最高的交易案，該平房建物11.66坪、土地14.22坪，以總價1350萬元成交，若以總價換算建坪價格，每坪單價逾百萬元，不過專家指出，百年老屋價值不高，買方主要是看上土地價值。

台灣房屋中正加盟店店東李毅甫表示，此建築已相當老舊，依屋況來看，居住價值不高，不過因離萬華火車站、捷運龍山寺站，以及未來捷運萬大線的植物園站、廈安站都不遠，地段頗具優勢，因此買家購入動機應著重於土地價值。該平房位在容積率225%的住三用地，換算土地單價約95萬元，符合區段行情，加上周邊也有許多老舊建築，推測買家是期待與周邊土地一同整合重建，目前當地新大樓案成交行情落在8、9字頭，若未來該屋成功重建，身價將大幅成長。

2017年5月中央公布實施《危老重建條例》，積極推動都市更新與危老重建，根據內政部不動產資訊平台資訊，台北市屋齡30年以上的老屋交易佔比逐年增加，從危老獎勵措施上路前的2016年4981筆、佔比約38.1%，一路逐年成長到2021年的9606筆、佔比達53.1%，等於一半以上的交易都是老屋，六年來增加15個百分點。今年上半年，交易佔比更進一步拉高到56.5%，勝過去年同期的51.3%，顯示老屋交易已是台北市購屋的重點趨勢。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北老屋交易主要三大類，一為「高坪效老屋」，老公寓公設比低，使用價值高，是小資族低總價卡位首都門牌的最佳選擇；其次為「精華區老店」，不少老平房或公寓位於精華商圈，一樓深具店面效益，過去也常見老店創高價的交易。第三類就是「都更危老宅」，在危老政策獎勵下，吸引建商協助整合，也促成更多老屋翻新，型塑都市新貌。