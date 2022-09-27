前為前鎮鴨肉三絲羹。（柯宗緯攝）

圖為爐烤大樹蔭鳳梨醬醃美國牛小排。（柯宗緯攝）

美國前國務卿蓬佩奧繼3月後再度訪台，今（27）日早上參與「全球台商經貿論壇」發表專題演講，下午轉往駁二參訪，晚間將出席晚宴，菜色也提前曝光，並藏有「貓膩」，菜名融入前鎮、那瑪夏等高雄行政區，以及在地農特產等食材入菜，要讓蓬佩奧品嚐到豐盛、饒富人情味的高雄味佳餚。

「全球台商經貿論壇」晚宴將在高雄萬豪酒店登場，飯店特別設計「不吃辣／不吃海鮮特配菜單」的中式佳餚，除6道小菜外，主要菜色為前鎮鴨肉三絲羹、那瑪夏山胡椒汁烤豬豚骨、爐烤大樹蔭鳳梨醬醃美國牛小排、香菇肉絲炒美濃粄條、湖內蓮藕胡椒燉烏雞盅、田寮龍眼乾燉銀耳羹。高雄四季鮮美菓則為燕巢芭樂、旗山香蕉、橋頭紅龍果、薑汁蕃茄。

從菜名可見特別融入高雄行政區地名，包括前鎮、那瑪夏、大樹，以及特別選用在地食材，將高雄鳳梨、龍眼等農特產入菜，盛情款待賓客之餘，也用美食做了一場國民外交，可望提升高雄能見度。