雲林縣麥寮鄉「濁水溪出海口生態園區」，為東方白鸛打造有門牌的家。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉「濁水溪出海口生態園區」，設有6處涵管賞鳥亭。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉「濁水溪出海口生態園區」主體工程已完成，水利署第4河川局為吸引鳥類棲息，架設4支電線桿在頂端設置3個棲息平台，作為東方白鸛的家，每個平台還有門牌號碼，方便進行生態記錄；另外還有涵管賞鳥亭、生態池與生態島，成為賞鳥人士的新樂土。

第4河川局為降低雲林揚塵空汙，除進行濁水溪沿岸揚塵防制計畫，也針對濁水溪出海口規畫「濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程」，打造「濁水溪出海口生態園區」，吸引東方白鸛、唐白鷺、黑翅鳶、赤腹鷹、沙丘鶴、花嘴鴨、棕沙燕等200多種鳥類棲息，其中更有100多隻黑面琵鷺長期棲息於此。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，為方便愛鳥人士在生態園區賞鳥，4河局還設置3個東方白鸛棲息平台，位於4支電線桿頂端，高7公尺，以門牌號碼「東方白鸛1」、「東方白鸛2」、「東方白鸛3」作區分，東方白鸛被列為國際1級瀕危鳥類，希望吸引東方白鸛築巢繁衍，把麥寮當成長期棲地。

另外還有1處11.5公頃的生態池，生態池原本是廢棄魚塭，經整理後在池中設立高6.5公尺的生態島，讓鳥類的棲息高度高於民眾的觀察高度，並在島上種植蘆葦、鋪放漂流木與碾碎文蛤殼，供鳥類棲息築巢孕育後代。

吳明宜說，為減少賞鳥民眾對鳥類的干擾，園區內設有6處賞鳥亭，賞鳥亭以圓形涵管改造而成，外表與周邊加以綠美化，極具特色。目前園區已記錄到225種鳥類，民眾可上國際鳥會eBird官網，尋找「雲林濁水溪口南岸」的紀錄點，查詢歷史及最新鳥況。