確診分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

10月1日起，實施第6輪家用抗原快篩試劑實名制，及第四輪0至6歲學齡前幼兒與第二輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

年齡55到64歲的原住民，自9月26日起可以攜帶戶口名簿或戶籍謄本，至戶籍所在地之鄉鎮市公所領取5劑家用抗原快篩試劑。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天27日新增新冠肺炎本土確診1077例，其中男性517人、女性560人，年齡分布1歲以下至95歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例13萬7145人，人口占比確診率達25.62％。疫情多變，防疫仍不可鬆懈。

衞生局長張蕊仙表示，秋冬是流感好發季節，建議長者、慢性病患等肺炎高危險群，除了施打新冠及流感疫苗，也要接種「肺炎鏈球菌」疫苗，加強防護，65歲以上長者23價肺炎鏈球菌疫苗於18鄉鎮市衛生所及5家醫院(為恭、部苗、大千、通霄光田及李綜合醫院)提供接種服務。

另外，衛生局結合醫療院所10月1日，將在7大鄉鎮市專設長者流感疫苗及雙價次世代疫苗接種站。為保護原住民健康，加強有症狀者的篩檢，以及早就醫，只要年齡55到64歲的原住民，自9月26日起可以攜帶戶口名簿或戶籍謄本，至戶籍所在地之鄉鎮市公所領取5劑家用抗原快篩試劑。

衛生局指出，自10月1日起，實施第6輪家用抗原快篩試劑實名制，及第四輪0至6歲學齡前幼兒與第二輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑。

民眾可持以上符合資格對象之健保卡，至苗栗縣內95家實名制藥局及6家偏鄉衛生所免費領取一份5劑家用快篩試劑。

縣長徐耀昌提醒，民眾如有症狀應加強快篩監控，快篩陽性者善用視訊診療，落實隔離措施，確實戴口罩、勤洗手。只要符合接種條件，皆應踴躍疫苗接種，相關防疫及疫苗接種訊息，可上苗栗縣政府衛生局網站查詢。