第59屆金馬獎入圍禮品總價值近10萬元。（金馬提供）

今舉行金馬入圍禮品記者會，宣布金馬59星光大道主持人由楊千霈搭檔吳念軒，楊千霈身為「學姊」，和吳念軒一起介紹禮品，對男方的表現讚譽有加，也很開心有機會再跟小鮮肉合作，給予對方金馬主持初體驗打90分，覺得吳念軒有天然萌發的氣息，非常靈巧，即使小卡詞也討人喜歡。

吳念軒說今天是第1次跟楊千霈合作，兩人直來直往的對話跟彩排，讓他們快速熟識，其實吳念軒最近戲拍不停，要同時背60集的劇本，又要背紅毯入圍的細節，相當考驗腦力，他自虧可能會受「腦霧」影響，希望屆時紅毯主持不會讓大家失望。

今年「第59屆金馬獎入圍禮品」入圍禮品數量創下史上最多，總價值近10萬元，包含被電影人稱是「入圍證明」的金馬大同電鍋及置物盒、去年吸引眾人爭相收藏的金馬麻將，以及格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌等38項。

本屆聯名的禮品種類眾多，包含炎亞綸代言的KP記憶香氛、演員高宇蓁創立面膜品牌J.GAO、親友歡聚時刻最佳火鍋品牌桂冠實業、德國皮件百年品牌OFFERMANN、美國保溫罐品牌HYDY，以及台灣製造享譽國際的春池玻璃、精品文具物外YSTUDIO、台灣獲獎茶葉品牌好日子大師茶。還有合作多年的品牌AQUAGEN氣泡水、CSD中衛口罩、百威金尊啤酒、米樂曲奇餅及爆米花、台灣知名精油肯園、全家Let's Café、台灣網路轉播平台MyVideo都持續以行動力挺。

金馬也照顧每1位入圍者，調理好氣色，嚴選由生醫博士團隊創立的Dr.JING靚亮活顏水光精華、以現做鮮送月子餐服務聞名的玉膳坊天然草本養生飲、大漢酵素御藏千養全功能引導型醣肽精華，還有榮獲iTQi國際認證的O卡桑木耳飲及100％純釀精品永禎YOUNG ZEN水果醋。為迎接解封後的旅行熱潮，青鳥旅行蛋捲特別以登機箱造型包裝成蛋捲禮盒，寢具品牌眠豆腐的床包枕套組、大同多功能電烤盤、生活服飾品牌plain-me的水桶包及聯名TEE，都讓今年禮品更生活化。